Les associations de consommateurs veulent la fin du démarchage téléphonique indésirable

« Les pouvoirs publics doivent rompre avec la complaisance et interdire les appels non désirés ! », exigent les associations de consommateurs dans un appel pour lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique.Elles cherchent à obtenir 75 000 signatures, ce qui ne devrait pas être compliqué à obtenir : « Avec la recrudescence du démarchage téléphonique, l’exaspération des Français est à son comble », expliquent ces associations. Et il y a de quoi, puisque « les secteurs qui y ont recours sont aussi ceux qui concentrent le plus de litiges de consommation (travaux de la maison, rénovation énergétique, fournisseurs d’énergie, assurances) ».Les pouvoirs publics sont fortement invités à « rompre avec la complaisance et interdire les appels non désirés ». Lancée il y a quatre ans, la liste Bloctel qui permet aux particuliers et aux entreprises de bloquer le démarchage s'avère « inefficace ». Le dispositif présente en effet trop de dérogations et les sanctions sont « insuffisamment dissuasives », déplorent les associations.