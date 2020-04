Les assurances ne couvriront pas les pertes d'exploitation des commerces

La FFA estime aussi que tous les assureurs ne sont pas en mesure de rembourser une partie des primes auto, dont l'usage a chuté en raison du confinement. « Toutes les compagnies d'assurance ne seront pas en capacité de rendre l'argent des primes auto car elles devront faire face à une hausse des sinistres dans d'autres branches », explique la présidente de la fédération. Dans ces conditions, à quoi vont donc bien servir les assurances ?



Le secteur abonde le fonds de solidarité à hauteur de 200 millions d'euros, une somme qui pourrait augmenter (le gouvernement met la pression sur les assureurs en ce sens). Les assurances ont également un projet d'investissement d'un milliard d'euros pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, « notamment celles du secteur de la santé, qui a des besoins criants ». Des fonds existants vont être rouverts, et « il est possible que nous en lancions de nouveaux ».