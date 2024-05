Les augmentations de salaire dépassent l'inflation

Le salaire mensuel de base (SMB) a augmenté de 1,3 % au début de l'année, selon la Direction des recherches du ministère du Travail (Dares). Sur l'année écoulée, cette hausse atteint 3,3 %, bien que légèrement inférieure aux 3,9 % du trimestre précédent. Ces augmentations se sont avérées plus importantes que l'inflation, qui s'est limitée à 2,1 % sur la même période, permettant ainsi un gain réel de 1,1 % en termes de pouvoir d'achat.



Les négociations salariales, stimulées par la nécessité de compenser les pertes liées à l'inflation des années antérieures, ont abouti à des augmentations variées selon les secteurs. L'industrie, par exemple, a bénéficié d'une hausse de 3,6 % du SMB, se démarquant nettement par rapport aux 3 % dans la construction et 3,2 % dans les services. Cette dynamique est le résultat direct des pénuries de main-d'œuvre et des revalorisations induites par l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2024. Les ouvriers et les employés ont vu leur salaire augmenter respectivement de 3,8 % et de 3,4 % sur un an.