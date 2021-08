Les avions d'Air Antilles Express cloués au sol

Air Antilles Express exploite 11 appareils (7 ATR et 4 Twin Otter) qui ne pourront donc plus décoller avant que la compagnie apporte des actions correctives, indique aussi la DGAC. D'ailleurs, des discussions sont en cours entre Caire et l'Organisme pour la sécurité civile. La compagnie indique tout mettre en œuvre pour « acheminer les passagers concernés par ces perturbations et revenir à une situation normale dans les plus brefs délais ».



Reste désormais à régler le problème de l'accord avec Air France. La compagnie vend en effet des places entre plusieurs destinations sur les vols d'Air Antilles Express (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Fort-de-France). Selon l'Echo Touristique, ce partenariat pourrait être remis en cause suite à la suspension du certificat du transporteur aérien.