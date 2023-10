Les bagages cabine seront-ils bientôt gratuits pour l'avion ?

Le Parlement européen souhaite harmoniser les critères relatifs aux bagages en cabine au sein de l'Union : dimensions et poids. L'objectif est double : éviter la concurrence déloyale entre les compagnies aériennes et faciliter l'expérience des voyageurs. En plus de la suppression des frais supplémentaires pour les bagages en cabine, le vote du Parlement vise à éliminer les frais cachés pratiqués par certaines compagnies, souvent low-cost, tels que ceux liés au choix des sièges dans l'avion.Cette résolution est particulièrement bienvenue pour les personnes voyageant au sein des pays membres de l'Union européenne :