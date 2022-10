Les banques ont augmenté les frais de tenue de compte de plus de 4%

Les banques ont beau jeu d'annoncer une limitation à 2% de l'augmentation des frais de tenue de compte pour 2023. Pour 2022, la hausse a en effet été particulièrement marquée : +4,53%, selon l'Observatoire des tarifs bancaires ! L'entrée en vigueur des plaquettes tarifaires au mois de janvier a été l'occasion pour de nombreux établissements d'augmenter les frais de tenue de compte. Cette année, les Français paieront en moyenne 20,23 euros pour ces frais, contre 19,39 euros en 2021…



Il faut toutefois relever que sur les 98 banques qui prélèvent des frais de tenue de compte, 73 d'entre elles ont conservé des tarifs stables. 22 établissements ont procédé à une hausse comprise entre 0,20 et 1,20 euro pour 13 banques (ce qui représente une progression de +1,15% à +6,67%), et entre 2 et 6 euros pour 9 banques (+10% à +33,33%). La gratuité a été abandonnée par une banque régionale, qui a décidé de le facturer 12 euros !