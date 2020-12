Les bars et restaurants pourront-ils rouvrir le 20 janvier ?

C'est la douche froide pour les propriétaires de bars et de restaurants qui espéraient pouvoir rouvrir dès le 20 janvier, comme Emmanuel Macron l'avait laissé entendre lors d'une allocution. Mais le déconfinement du 15 décembre, plus restrictif que prévu en raison d'un nombre de cas de contamination toujours élevé, va peut-être changer les choses. Bruno Le Maire s'est en tout cas employé à jouer la carte de la prudence au micro de France Inter : « Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier, ce serait malhonnête de ma part. Je crois avoir tenu un discours de vérité depuis le premier jour de cette crise, je continuerai à le tenir ».



Le ministre de l'Économie l'assure : il entend continuer à supporter les restaurateurs dans cette épreuve. Il les recevra dans les prochaines semaines, et déterminera avec eux les « accompagnements supplémentaires » qui leur seront nécessaires. « Comment est-ce qu'ils peuvent redémarrer ? Comment est-ce qu'on peut les accompagner sur le long terme ? Les restaurateurs vivent des moments qui sont terribles psychologiquement et économiquement. Nous allons continuer à les accompagner ».