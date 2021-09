Les bénéficiaires du chèque énergie vont recevoir une aide supplémentaire de 100 euros

Les tarifs réglementés du gaz et ceux de l'électricité n'ont cessé d'augmenter ces derniers mois, sous le coup du rebond de l'activité suite à la levée des mesures de restrictions sanitaires. L'approvisionnement est de plus en plus cher et les cours s'envolent, ce qui explique ces flambées : +8,7% pour le gaz, +7% attendus pour l'électricité en février prochain. Ces hausses se retrouvent sur des factures toujours plus difficiles à payer.



C'est pourquoi le gouvernement a décidé de faire un geste. Les bénéficiaires du chèque énergie recevront une aide exceptionnelle de 100 euros par ménage afin de pouvoir régler les factures d'énergie. L'annonce a été faite par Jean Castex lors d'un déplacement en Essonne, ce coup de pouce doit permettre de « passer cette étape conjoncturelle de hausse des prix ».