Les besoins en logement en France : une crise à résoudre d'ici 2030

La France est confrontée à une raréfaction des sols constructibles, exacerbée par des politiques environnementales telles que la loi Climat et Résilience et la doctrine du "zéro artificialisation nette". Ces mesures visent à limiter l'étalement urbain en encourageant la renaturation des sols, mais elles compliquent la création de nouveaux logements.



Un autre défi majeur est la vacance des logements. En 2023, plus de 3 millions de logements étaient vacants, mais seuls 1,2 million d'entre eux sont considérés comme durablement vacants et récupérables pour le marché de l'habitation. Toutefois, les récupérer nécessiterait des investissements. Finalement, seulement 400.000 logements seraient disponibles immédiatement, un nombre suffisant pour répondre aux besoin des quelques 350.000 SDF de France.