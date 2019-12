Les billets de concerts toujours plus chers

Si les offres payantes d'écoute de musique en streaming offrent une alternative de plus en plus séduisante au piratage, elles ne font pas le bonheur des artistes, des groupes et des auteurs compositeurs. Non seulement les ventes d'albums et de singles physiques sont en chute libre, mais encore les rémunérations tirées de l'écoute ne rapportent pas grand chose. C'est pourquoi les artistes misent d'abord et avant sur les concerts, ce qui a fait exploser le prix des billets : en Amérique du Nord, il a tout simplement augmenté de 55% en moyenne depuis 2010, d'après une étude de Pollstar.



En France, le Centre national de la Musique a établi que le prix du billet avait atteint 35 euros en moyenne, avec par exemple une hausse 5% entre 2016 et 2017 sans commune mesure avec le niveau de l'inflation. Aux États-Unis, 75% des revenus des artistes proviennent de leurs concerts qui, malgré les prix des tickets, sont toujours plébiscités par les fans.