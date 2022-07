Les boissons, toujours parmi les produits les plus vendus dans la grande distribution

En dehors des boissons, le podium est composé du pot de 1 kg de Nutella, qui atteint 39,7 millions d'euros. En deuxième place, c'est le fromage Caprice des Dieux avec 31,5 millions, et un autre produit Nutella prend la troisième place avec son pot de 825 grammes (31,1 millions). On compte trois nouvelles entrées pour les six premiers mois : le papier toilette x24 de Lotus (22,7 millions), la salade Manhattan de Sodebo (22,3 millions) et le jambon Le Bon Paris de Herta (21,2 millions).



Le panéliste observe que 16 références qui faisaient partie du top 100 de l'an dernier ne font plus partie du classement pour ce début d'année. Globalement, le chiffre d'affaires recule de 2,6% pour la moitié des produits les plus vendus en France. La hausse des prix pour les produits alimentaires n'y est certainement pas étrangère.