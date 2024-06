Les bouchons en plastique resteront attachés aux bouteilles

Alors que certaines marques comme Cristaline avaient déjà adopté ce type de bouchon dès 2016, d'autres leaders du marché comme Coca-Cola, Vittel, Lipton et Pulco ont dû s'adapter récemment pour se conformer à cette nouvelle législation. Cette transition n'a pas été sans défis pour les entreprises, nécessitant des investissements massifs et une restructuration significative des lignes de production.



La mise en place de ces bouchons solidaires a entraîné une augmentation des coûts opérationnels et, dans certains cas, une réduction temporaire de la production, affectant la disponibilité de certains produits sur le marché. Toutefois, les fabricants ont reconnu la nécessité de ces changements pour répondre aux exigences environnementales croissantes et soutenir les efforts de réduction des déchets plastiques.



Outre l'obligation de bouchons solidaires, la directive européenne de 2019 impose également des exigences concernant la composition des bouteilles en plastique. D'ici 2025, les bouteilles devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé, pour atteindre 30 % minimum en 2030. Cette initiative vise à encourager le recyclage et à réduire la dépendance aux matières plastiques vierges, contribuant ainsi à une économie circulaire plus durable.