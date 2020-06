Les budgets publicitaires ont cessé leur chute

« La baisse des investissements bruts et des durées publicitaires en télévision se poursuit à un rythme moins soutenu », explique le CSA, tandis que « la baisse des investissements bruts et des durées publicitaires en radio s’atténue nettement ». L'institution se réjouit de voir un « retour progressif à la normale début juin ». Il faudra voir comment les annonceurs ont dépensé durant la semaine du 15 au 21 juin, mais l'optimisme est de mise. La dernière fois où les budgets publicitaires ont dépassé la zone rouge, c'était du 2 au 8 mars (+4,1%).



Certains secteurs importants demeurent cependant en retrait en publicité TV. C'est le cas par exemple de l'agriculture et du jardinage, du tourisme et de la restauration, de la culture et des loisirs, de l'immobilier, de l'information média. À l'autre bout du spectre, les secteurs de l'ameublement décoration, de la mode et des accessoires, du corporate et du BTP ont augmenté leurs dépenses publicitaires.