Ce n'est pas le retour à la normale, mais on s'en rapproche. Blablacar et Flixbus, des deux principaux acteurs sur le marché des bus longue distance, ont connu un mois de novembre très encourageant. Le groupe allemand Flixbus a ainsi annoncé une activité à hauteur de 75% du niveau de 2019, en espérant retrouver l'activité d'avant crise d'ici l'année prochaine. Même discours du côté du français Blablacar pour qui le niveau de l'activité est « désormais proche » de 2019.



C'est une bonne nouvelle, sachant que l'activité au premier semestre avait stagné et que le mois de novembre n'est traditionnellement pas un mois très achalandé. Chez Flixbus, on se dit même « agréablement surpris » des niveaux de fréquentation et de la tenue de la demande. Pour la période des fêtes, les perspectives sont « très bonnes », selon la Fédération nationale des transports de voyageurs.