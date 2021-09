Les cadres gagnent deux fois plus que les employés

Pour gagner un gros salaire, mieux vaut être cadre que simple employé. Une vérité toute simple, que confirme l'Insee dans une récente étude basés sur des chiffres de 2018. D'après l'Institut national des statistiques, le salaire moyen des cadres s'établit à 29,2 euros de l'heure, tandis que celui des employés est de 13,5 euros. Du simple au double, en quelque sorte. Bien sûr, des différences significatives existent en fonction de la nature du travail, de l'éducation ou encore du sexe.



La même étude rapporte ainsi que la rémunération des femmes reste moins élevée que pour les hommes. Dans les entreprises de dix salariés et plus, le salaire horaire moyen pour une femme est de 16,4 euros, alors qu'il se monte à 19,7 euros pour un homme. Une différence de 17%, qui se réduit cependant à 10% avec la prise en compte d'autres caractéristiques comme l'âge, le diplôme, le type de contrat, etc.