Les candidats à la location ont de plus en plus de mal à trouver un logement

Plus de moitié des prétendants à la location sont en recherche d'un logement depuis plus de deux mois, près d'un tiers depuis plus de trois mois. PAP observe que les profils qui sont normalement les plus favorisés — CDI dans le privé ou dans le public — ne sont plus certains de trouver le logement désiré : « ils sont respectivement 73 et 75,6% à indiquer rencontrer davantage de difficultés ».



La quasi-totalité des candidats (96,7%) ont été confrontés à au moins une difficulté, indique aussi cette étude. Le manque d'offres est citée en premier lieu (56,3%), suivi par le prix des locations (45,8%) et l'absence de réponse des propriétaires (45,4%). Les offres sont rapidement pourvues (36,3%) ou encore le dossier est refusé (23,2%).