Les carburants en baisse, et une ristourne de TotalEnergies en prévision

Les données publiées lundi 13 février 2023 par le ministère de la Transition écologique, arrêtées au vendredi 10 février 2023, montrent une nouvelle baisse des prix à la pompe. La différence entre le litre de diesel et celui de l’essence, qui coûte plus cher que le premier depuis la semaine précédente, se creuse.



En moyenne, il faut compter 1,8729 euro pour un litre d’essence SP95-E10, et 1,8279 euro pour un litre de diesel. En baisse, respectivement, de 2,7 et 5,9 centimes d’euro. Mais le baril de Brent daté affiche, lui, 82 dollars, soit un prix inférieur à celui du 14 février 2023 au matin, un peu plus de 86 dollars. Une nouvelle hausse des prix des carburants n’est donc pas à exclure dans les semaines à venir. Sauf, peut-être, pour les clients TotalEnergies.