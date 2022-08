Les cartes de collection de Sorare intéressent le régulateur des paris sportifs en France

Sorare est une des start-ups les plus importantes du tout nouveau secteur du web3. Valorisée 4,3 milliards de dollars, employant une centaine de salariés, l'entreprise a mis en place une activité qui s'appuie sur les NFT, ces jetons non fongibles dont la propriété est assurée par la technologie blockchain. C'est une plateforme de vente et d'échange de cartes virtuelles de sportifs, dont la valeur évolue en fonction des réalisations de ces derniers sur le terrain.



L'Autorité nationale des jeux (ANJ) cherche à déterminer si Sorare propose des paris sportifs. Si c'était le cas, alors la start-up serait soumise à une législation et à une fiscalité beaucoup plus lourde qu'actuellement. Une première rencontre aura lieu entre l'ANJ et les représentants de Sorare au mois de septembre. En attendant, la société fait valoir ses arguments.