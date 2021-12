Les catastrophes naturelles ont coûté 250 milliards de dollars en 2021

La multiplication des catastrophes naturelles et leur ampleur ont eu pour effet d'en augmenter les coûts, selon le réassureur Swiss Re qui a fait les comptes : en 2021, elles ont représenté 250 milliards de dollars, d'après une première estimation. C'est un chiffre en forte progression de 24% par rapport à 2020. Pour les seuls assureurs, les catastrophes naturelles reviennent à 105 milliards, soit 17% de plus qu'en 2020.



2021 représente la quatrième année la plus coûteuse pour les compagnies d'assurance depuis 1970. Et les coûts pour couvrir les frais des catastrophes naturelles ont excédé la moyenne sur dix ans, détaille l'étude de Swiss Re. Le réassureur évalue une augmentation de 5% à 6% chaque année pour les compagnies au cours des dernières décennies.