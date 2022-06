Les centrales à charbon vont reprendre du service en Allemagne

Les écologistes avaient une ambition, celle d'arrêter le charbon à l'horizon 2030. Mais les circonstances, et un certain entêtement à rejeter le nucléaire, risquent de mettre à mal cet objectif. Toutefois, l'Union européenne est à la recherche de solutions pour accélérer la mise en œuvre d'énergies durables. Le recours au charbon pourrait donc n'être que temporaire.



Le gaz russe représente 43% de la consommation européenne de gaz. Couper les ponts avec la Russie est donc particulièrement compliqué, mais le Kremlin n'a pas attendu : le géant gazier Gazprom a ainsi commencé à réduire ses livraisons depuis le 13 juin. Y compris en France : le gestionnaire du réseau français, GRTgaz, a annoncé qu'il ne recevait plus de gaz russe.