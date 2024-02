Les chaînes de télévision françaises vont perdre du terrain publicitaire face au numérique

Face à une concurrence accrue des géants numériques, qui captent déjà plus de la moitié des recettes publicitaires en France, les acteurs traditionnels cherchent à étendre leur présence en ligne. La part de marché des plateformes comme Google, YouTube, Facebook, Amazon ou TikTok devrait passer à 65% en 2030, soulignant l'urgence pour les chaînes françaises d'investir dans le numérique pour capter une portion du marché de la publicité digitale.



Des initiatives comme TF1+, visant à renforcer l'offre de télévision sur demande, sont saluées par les analystes financiers comme des pas vers la diversification des revenus publicitaires. Toutefois, ces efforts pourraient ne pas suffire sans une évolution de la réglementation. Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, a appelé à une révision de la régulation afin de mieux répartir les revenus publicitaires et de soutenir les médias investissant dans les contenus. Cette réflexion réglementaire est cruciale pour corriger les déséquilibres du marché et garantir un avenir viable aux entreprises audiovisuelles privées françaises.