Les changements du 1er février : électricité, gaz, tabac, « chèque psy »…

Les fumeurs ont l'habitude depuis de nombreuses années de subir une hausse des prix du tabac, c'est le cas aussi ce 1er février, pour plusieurs marques. Le paquet de 20 cigarettes Camel va coûter 10 centimes de plus, en revanche certaines références de paquets Lucky Strike coûteront 10 centimes de moins. Pas de changement chez Marlboro et chez Winston.



Les étudiants qui souffrent du contexte sanitaire actuel, entre confinements et couvre-feu, pourront obtenir un « chèque psy » qui permettra « à tous les jeunes qui en ont besoin d’accéder beaucoup plus facilement, et avec une prise en charge, à un professionnel – psychologue, psychiatre », a annoncé Emmanuel Macron il y a quelques jours. Cette disposition est mise en œuvre dès ce 1er février, elle représentera de 30 à 40 € par unité et couvrira « un certain nombre » de consultations.