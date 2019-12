Les changements du 1er janvier

En revanche, l'homéopathie ne sera plus remboursée qu'à hauteur de 15%, c'est moitié moins qu'auparavant. La Sécu ne remboursera plus rien sur ces produits à compter de 2021. Les prix du tabac progressent : le paquet de 20 cigarettes augmentera à 9,10 ou 9,20 euros en fonction des marques. Il faut aussi savoir que les cotons-tiges avec tige en plastique sont désormais interdits à la vente.



Le Smic augmente, mais sans coup de pouce de la part du gouvernement qui préfère miser sur la prime d'activité. Le salaire minimum horaire passe à 10,15 euros brut (au lieu de 10,03 euros), tandis que le Smic mensuel augmente de 15 euros à 1 219 euros. Enfin, dans le secteur de la justice, les tribunaux d'instance et de grande instance vont fusionner, les premiers seront regroupés avec les TGI ou ils deviendront des chambres détachées.