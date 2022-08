Les chauffeurs Uber vont pouvoir choisir leurs courses en fonction du prix

De cette manière, ils pourront décider d'accepter ou pas une course. « Il sera plus facile pour les conducteurs de décider si une course vaut le temps et l'effort requis », explique Uber dans le communiqué de presse. Des tests ont été réalisés dans plusieurs villes et visiblement, les résultats ont été positifs, les chauffeurs apprécient les courses supplémentaires réalisées et l'attente en moins que ce système a généré.



Uber doit prouver aux chauffeurs que son modèle économique dit des petits boulots (« gig economy ») est viable et positif pour les travailleurs contractuels. Une opération de longue haleine, ce d'autant que l'entreprise part de loin et qu'elle a beaucoup à prouver. Sur un autre front, elle doit aussi se défendre face à la volonté de certains gouvernements (en Europe comme aux États-Unis) de transformer le statut de travailleur indépendant en salarié.