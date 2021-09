Les clients d'Ikea pourront revendre leur électricité

Baptisé « Strömma », ce projet ambitieux consiste en un abonnement mensuel fixe qui augmentera en fonction de la consommation d'électricité du client. L'énergie provient de Svea Solar, qui produit et distribue de l'électricité propre. Cette entreprise partenaire d'Ikea va acheter l'électricité auprès de NordPool, la plus importante place de marché en Europe pour l'énergie produite par l'éolien et le solaire. Et cette énergie sera revendue à prix coûtant aux abonnés suédois.



Ce n'est qu'une partie du projet. En effet, les clients qui produisent eux-mêmes de l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques d'Ikea pourront revendre leur surplus grâce à l'application mobile. Un cercle vertueux en quelque sorte, où les consommateurs deviennent producteurs et inversement. L'objectif pour l'enseigne d'ameublement est de « construire le plus grand mouvement d'énergie renouvelable », et pour ce faire, le projet Strömma va s'étendre au monde entier.