Les commerçants obtiennent un report de paiement du loyer de trois mois

C'est un soulagement pour de nombreux commerçants qui louent leurs locaux, en particulier les plus fragiles. Sous l'égide du ministère de l'Économie qui a mis en place une mission fin avril, les fédérations de bailleurs (CNCC, SFIF, UNPI, AFG, ASPIM, FFA) et plusieurs des principales fédérations de commerçants ont adhéré à une charte. Celle-ci encadre les reports et annulations de loyers pour la période de confinement et la période de reprise jusqu’au 30 septembre 2020, explique Bercy dans un communiqué. Dans le détail, les bailleurs acceptent le report de trois mois de loyers : deux mois au titre du confinement, et un mois qui correspond au « prorata des quatre mois de reprise jusqu’à septembre ».



Les commerçants qui en ont besoin, « quelle que soit leur taille », pourront donc demander ce coup de pouce qui leur sera parfois indispensable pour reprendre leur activité dans les meilleures conditions. Les fédérations de bailleurs avaient déjà fait un geste envers les commerçants les plus en difficulté, en annulant trois mois de loyers pour les très petites entreprises ayant subi une fermeture administrative, souligne le ministère de l'Économie.