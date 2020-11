Les commerçants veulent ouvrir chaque dimanche de décembre

Les commerçants sont toujours dans le flou concernant la réouverture des magasins. Le gouvernement a obtenu le report du Black Friday qui aurait dû se tenir le 27 novembre : l'événement commercial est reporté d'une semaine. Amazon s'est résolu à l'organiser le 4 décembre (ce qui n'empêchera pas une avalanche de promotions en ligne durant les jours précédents). Les petits commerces, la grande distribution et les plateformes d'e-commerce se sont rangés derrière cette initiative du ministère de l'Économie. Mais il reste encore des points de l'accord à mettre en œuvre.



C'est le cas du protocole sanitaire renforcé, qui est censé limiter les attroupements devant les magasins et donc, de réduire les possibilités de contamination. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur ce point crucial et surtout, s'organisent pour assurer un contrôle strict des entrées et des sorties dans les boutiques. Ensuite, il faut s'entendre sur la date de réouverture des magasins à proprement parler.