Les commerces veulent un allègement des règles sanitaires

Alerte rouge du côté des professionnels de l'habillement, du prêt-à-porter et de la chaussure : au mois de mai, le chiffre d'affaires a plongé de manière inquiétante par rapport à l'an dernier. L'Alliance du Commerce, qui regroupe 27.000 points de vente de l'Union du grand commerce de centre-ville, de la Fédération des enseignes de l'habillement et de la Fédération des enseignes de la chaussure, s'est alarmé que les enseignes avaient enregistré le mois dernier une baisse de 20,9% de leurs ventes (y compris les ventes en ligne). L'Institut français de la mode a indiqué que le recul du chiffre d'affaires pour les seules enseignes de la chaussure s'établissaient à 10,4%.



La reprise de l'activité n'a pas permis de « rattraper la perte d'activité subie durant les deux mois de fermeture » relative au confinement. En cumul annuel, la chute des revenus est de 33,8% pour les enseignes de l'habillement, et de 34,8% pour celles de la chaussure. Si le déconfinement a permis la réouverture des magasins, certains sites commerciaux ont dû attendre plus longtemps, comme c'est le cas des centres de plus de 40.000 mètres carrés en région parisienne.