Les compagnies aériennes baissent leurs prix cet été

Après des mois de vaches maigres, les compagnies aériennes ne veulent pas laisser passer l'occasion de remplir leurs avions à peu de frais pour les vacances d'été. Une étude du comparateur de prix Skyscanner relayée par Le Journal du Dimanche fait état de baisses de prix significatives sur les destinations « soleil ». Ainsi, on peut trouver un aller-retour pour l'Espagne au prix de 158 euros pour juillet (contre 193 euros en 2019) et 190 euros en août (au lieu de 224 euros). Ou encore un aller-retour pour la Grèce à 313 euros en juillet et 364 euros en août.



Cela représente des baisses comprises entre 9 à 18% des prix des billets en comparaison d'il y a deux ans. Et le recul tarifaire est encore plus important pour l'Italie (jusqu'à -26%) ou la Tunisie (jusqu'à -25%). Seule la Corse est épargnée avec des prix qui ont augmenté : 218 euros en 2019, 241 euros cette année. Les transporteurs ont pourtant besoin de refaire leur trésorerie, mais ils ont préféré rogner sur leurs marges pour gonfler le taux de remplissage.