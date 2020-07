Les compagnies aériennes demandent l'aide des passagers

Bruxelles entend défendre le droit des voyageurs à un remboursement en numéraire, si leur vol a été annulé pour cause de coronavirus. Alexandre de Juniac tient pourtant à arracher à la Commission européenne le « pouvoir de présenter des avoirs afin de différer le remboursement » à proprement parler. Il sait que la position qu'il défend est difficile et que cette pratique n'est pas appréciée de tout le monde, à commencer par les passagers qui ont effectivement payé leur vol et se voient proposer des avoirs qu'ils ne pourront pas utiliser immédiatement au vu de la situation dans le transport arien.



Si les professionnels ont demandé à Bruxelles un assouplissement des règles, ce n'est pas « par plaisir », plaide-t-il. « La trésorerie des compagnies est dans un état absolument apocalyptique », assure Alexandre de Juniac. Il rappelle que l'activité des compagnies aériennes est plutôt de « chouchouter les passagers », et « pas de leur poser des difficultés et problèmes, notamment des problèmes financiers ». L'équilibre entre le droit à la consommation et la santé des compagnies aériennes est difficile à trouver.