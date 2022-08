Les compagnies aériennes veulent une réforme des indemnisations

Si un vol a plus de trois heures de retard, le passager peut alors demander une indemnisation qui peut être de 250 à 600 euros par billet. Un règlement de l'Union européenne peu connu mais qui commence à être utilisé par des consommateurs excédés par les retards, voire les annulations de vol en cascade des compagnies aériennes qui n'arrivent pas à faire face à la hausse de la demande.



Or, le problème aux yeux des transporteurs, c'est que cette indemnité peut être beaucoup plus élevée que le prix du billet. Ce qui arrive fréquemment quand on voyage avec une compagnie à bas coût… « Ça n'a aucun sens », a réagi Thomas Reynaert, représentant d'Airlines for Europe, un lobby du secteur, au média Politico. Un lobby qui espère bien obtenir des aménagements à cette réglementation, à la faveur du changement de présidence tournante de l'Union.