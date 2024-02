Les comptes courants moins garnis en fin d'année

En effet, les épargnes réglementées telles que les Livrets A et les LDDS, ainsi que les comptes à terme, ont connu une augmentation respective de 12,8 et 11,1 milliards d'euros au dernier trimestre. Ces mouvements reflètent une recherche de rendement plus élevé de la part des épargnants, dans un contexte où les options de placement se diversifient et deviennent plus compétitives.



Le patrimoine financier des Français s'élève à 6.000 milliards d'euros à fin septembre, une somme qui dépasse largement la dette publique du pays et la capitalisation boursière des entreprises du CAC40. Ce patrimoine est principalement constitué d'assurance vie, de participations dans des entreprises non cotées et d'épargne réglementée. Cette répartition souligne l'importance de l'épargne dans l'économie française, ainsi que la préférence des Français pour des placements diversifiés, alliant sécurité, rendement et accessibilité.