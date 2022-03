Les comptes publics s'améliorent grâce à la croissance

Le rebond de l'activité l'an dernier a permis d'éviter un creusement des comptes publics, relève l'Insee. Ainsi, la dette publique a reculé à 112,9% du produit intérieur, alors que le gouvernement avait prévu une dette atteignant 114%. Quant au déficit public, il s'établit à 6,5% : un chiffre à comparer au 8,4% attendu par l'exécutif. Ces résultats contrastent avec ceux enregistrés pendant l'année 2020, durant laquelle la dette a atteint 114,6% et le déficit 8,9%.



Durant la première année de la pandémie, le gouvernement a ouvert en grand les vannes de l'argent public pour soutenir l'économie et le pouvoir d'achat, le tout dans un contexte de contraction de la croissance (-8% en 2020). Le rebond a été d'autant plus élevé en 2021, puisque la progression du PIB a été de 7%. De quoi encaisser des recettes fiscales supplémentaires : elles ont ainsi augmenté de 8,4% l'an dernier, soit 101,8 milliards d'euros.