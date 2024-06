Les comptes rémunérés se multiplient chez les banques en ligne

Objectif : recruter de nouveaux clients. Sumeria, qu'on connaissait auparavant sous le nom de Lydia, a lancé un compte rémunéré à 2% qui permet aux clients de toucher un petit quelque chose en fonction de leur dépôt. N26 a décidé de lui emboîter le pas, avec une offre de rémunération de 2,26% pour les comptes standards gratuits. Les comptes Smart & You et Metal permettent sont rémunérés entre 2,8% et 4%. Le tout sans plafond ou conditions d'utilisation.



Chez N26, les intérêts des comptes courants sont calculés chaque jour, et ils sont versés chaque mois. La néobanque peut de la sorte repartir à la conquête de la clientèle, après que les autorités allemandes l'ont autorisé à aller au-delà du plafond de 60.000 nouveaux clients chaque mois qui lui était imposé depuis octobre 2021.