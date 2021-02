Les conditions actuelles du chômage partiel prolongées jusqu'en mars

Une exception a été accordée aux secteurs qui sont les plus touchés par l'épidémie : les salariés dans l'hôtellerie-restauration, les loisirs et les sports, la culture, peuvent toujours bénéficier d'une prise en charge à 100 % de leur rémunération par l'État. Selon Elisabeth Borne, 9 millions de salariés en ont profité au printemps dernier, 3 millions en novembre, durant les deux confinements.



La ministre du Travail rappelle l'existence d'un autre outil, qui permet aux entreprises de mettre en place un mécanisme de réduction du temps de travail (jusqu'à 40 heures chômées en moyenne pendant 6 à 24 mois) : l'accord d'activité partielle longue durée. 530.000 salariés dans plus de 7.000 entreprises en bénéficient, relève-t-elle.