Les consommateurs français ont été prudents à Noël

Du 15 novembre au 12 décembre, le nombre de transactions par carte bancaire a augmenté de 7% par rapport à la même période de l'an dernier. Fin 2020, ces transactions avaient progressé de 10% par rapport à fin 2019. Des consommateurs plus raisonnables donc, et il y a des raisons valables qui expliquent ce comportement prudent. Bien sûr, l'épidémie est toujours dans le paysage et les cas ont fortement augmenté en raison de la poussée des variants Delta et Omicron cet automne.



Le ministère de l'Économie explique ainsi à BFM Business que le secteur de la restauration a été particulièrement touché, avec des dépenses en baisse de 4% depuis mi-novembre par rapport à la même période de 2019. Bercy ajoute que ces dépenses s'étaient stabilisées autour de 4% durant les trois mois précédents.