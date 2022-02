Les consommateurs se détournent du bio

Les consommateurs sont devenus extrêmement sensibles à la question du prix, alors que le pouvoir d'achat est entamé par des factures d'énergie qui flambent et une inflation qui pèse de plus en plus lourd. C'est le budget consacré aux produits bio qui trinque : l'institut IRI a calculé que les ventes avaient reculé de 3,1% en valeur en 2021, une première dans la grande distribution.



Parmi les produits bio qui ont le plus reculé, c'est la farine bio qui est en tête avec une baisse significative de 18%. Les ventes de beurre bio sont en recul de 12%, les fruits et légumes de 11%, tandis que le lait bio accuse lui aussi le coup (-7%). Pour l'institut, le « frein prix » explique en grande partie cette désaffection des consommateurs. Des prix qui ont augmenté en raison de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, alors que les produits bio sont déjà 50% plus chers que les produits classiques…