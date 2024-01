Les constructeurs automobiles empêtrés dans les tensions en mer Rouge

L'industrie automobile fait face à une crise logistique majeure en raison des tensions en mer Rouge. Ces troubles ont entraîné l'allongement des délais de livraison des pièces détachées et des matières premières, cruciales pour la production automobile. Tesla et Volvo ont déjà ressenti les répercussions. Tesla a annoncé l'arrêt temporaire de son usine de Berlin, citant un « allongement considérable des temps de transport ». Volvo, de son côté, a prévu une interruption de production de trois jours dans son usine belge de Gand. Cette situation s'explique par la nécessité pour les navires de contourner la zone de tension, en passant par le Cap de Bonne-Espérance, rallongeant le voyage de 10 à 20 jours.



La mer Rouge, un corridor maritime crucial, relie le golfe d'Aden à la Méditerranée via le canal de Suez et joue un rôle vital dans le commerce mondial, notamment en ce qui concerne le transport des matières premières et des produits manufacturés. Récemment, des attaques ciblées par des drones, attribuées à des groupes rebelles, contre des navires commerciaux dans le détroit de Bab el-Mandeb ont exacerbé l'instabilité dans la région.