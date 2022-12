Les coupures d'électricité font craindre le pire à Orange

Branle-bas de combat chez Orange. Les coupures d'électricité qui pourraient avoir lieu cet hiver auront des conséquences sur les numéros d'urgence et leur accessibilité. Christel Heydemann, la directrice générale de l'opérateur, a tiré la sonnette d'alarme : « Il est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français », a-t-elle affirmé au Sénat, devant la Commission des affaires économiques.



RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a en effet prévenu que des délestages tournants, autrement dit des coupures électriques ciblées et temporaires, pourraient avoir lieu au début de l'année prochaine. Il s'agit de soulager le réseau en cas de pic de consommation, l'objectif étant d'éviter absolument un « black-out » généralisé dont les conséquences seraient catastrophiques.