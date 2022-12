Les coupures d'électricité peuvent être évitées cet hiver

RTE n'a pas d'autres mots. Le gestionnaire du réseau électrique français confirme en effet « l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises » dans son dernier bilan hebdomadaire. Ce dernier indique que la consommation électrique a baissé de 9,7% par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019, en dehors de la crise sanitaire donc).



La semaine précédente, la baisse de consommation avait été de même ampleur (-9,6%). C'est d'autant plus remarquable que le froid a fait son apparition, « les températures se sont situées significativement en-dessous des normales de saison », souligne RTE. Tous les secteurs ont fait des efforts : « La semaine dernière, la consommation agrégée des secteurs résidentiel et tertiaire était inférieure d'environ 8,5% au niveau de 2021 ».