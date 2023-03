Les cours du pétrole en chute libre

Les États-Unis et les pays producteurs de pétrole (OPEP) ont décidé de temporiser et de ne pas prendre de décision précipitée. L'administration Biden, qui avait affirmé qu'elle achèterait du pétrole s'il descend sous les 67$, a décidé de prendre son temps avant de remplir les réserves. L'OPEP de son côté a indiqué qu'elle ne fermerait pas le robinet pour faire remonter les prix.



Des experts estiment néanmoins qu'ils s'agit d'une mauvaise passe passagère et que les cours devraient remonter au printemps. Pour beaucoup d'entre eux, les 67$ du baril du WTI sont un plancher et la demande va rebondir. Reste à voir si cette baisse aura un impact sur les prix des carburants à la pompe mais pour le savoir, il faudra attendre : les barils vendus actuellement sont prévus pour une livraison en avril.