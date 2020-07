Les déclarations d'embauche ont connu une baisse historique

Malgré tout, quand on regarde la progression d'un mois sur l'autre, les effets du déconfinement se font nettement sentir. Les déclarations d'embauche ont fondu de 63,9% en avril par rapport au mois de mars, qui avait déjà enregistré une baisse conséquente de 24,7%. Mais les embauches de plus d'un mois ont repris en mai (+78,4%) et juin (+84,4%). Pas de quoi retrouver le niveau d'avant la crise sanitaire : pour ça, il faudra plusieurs semaines et plusieurs mois de progression.



C'est pourquoi le ministère de l'Économie prévoit un taux de chômage de 11% en 2020, suite à la destruction de 900.000 emplois. Un taux à comparer avec les 8,1% enregistrés à la fin de l'année dernière. Le retour à la normale risque d'être long. L'exécutif a annoncé sa volonté de tout faire pour redresser l'emploi des jeunes très vite : si le contexte ne s'améliore pas très rapidement, les jeunes diplômés risquent en effet de connaître de sérieuses difficultés pour s'insérer dans le monde professionnel.