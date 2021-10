Les défaillances d’entreprise toujours à la baisse

On s’attendait à un cataclysme en termes de défaillances d’entreprises. En fait, ce n’est clairement pas le cas. Les entreprises françaises ont résisté et bien résisté aux aléas de ces derniers mois, si l’on en croit les chiffre diffusés par le cabinet Altares le 11 octobre quant aux défaillances d’entreprises dans l’Hexagone.



En effet, avec 5.311 procédures collectives ouvertes au troisième trimestre, les faillites sont actuellement en recul de 20,8% par rapport à la même période en 2020. Quand 26.600 emplois étaient menacés à l’été 2020, ils ne sont plus que 17.500 durant les trois mois d’été qui viennent de s’écouler. Et ce malgré le fait que les pénuries de main-d’œuvre comme de matières premières aient fragilisé certains secteurs.