Les défaillances d'entreprises en forte hausse en 2023

Les faillites et les défaillantes d'entreprises devraient fortement augmenter en 2023, prévient l'assureur Allianz Trade. L'accélération est « générale », explique l'étude, après deux années de déclin. L'assureur fait référence au recul des défaillances ces deux dernières années en raison des aides publiques apportées par les États désireux de ne pas voir leurs économies plonger durant la crise sanitaire.



Cette recrudescence des défaillances est déjà sensible en France : au troisième trimestre, le nombre de procédures ouvertes auprès des tribunaux de commerce a grimpé de 69% par rapport à la même période il y a un an, selon le rapport du cabinet Altarès. Sur l'ensemble de l'année prochaine, une augmentation de 29% des défaillances est à prévoir dans l'Hexagone, selon Allianz Trade. Ce faisant, le niveau serait plus élevé qu'avant la pandémie…