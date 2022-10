Les défaillances d'entreprises explosent en France

Durant l'été, 8.950 procédures collectives ont été ouvertes, a rapporté le cabinet Altares qui comptabilise ces procédures auprès des tribunaux de commerce. Ce niveau de défaillances augmente de 69% par rapport à l'été 2021, « un taux jamais observé depuis 25 ans ». Le retour aux standards d'avant la crise sanitaire s'accélère, observe encore le cabinet. Toutefois, on en est encore assez éloigné.



La barre des 38.000 ouvertures de procédure collective est dépassée pour la première fois depuis l'été 2020, les 12 mois glissants. Cela représente une augmentation de 10.000 défaillances sur un an, mais « cela ne ramène pas pour autant la France à des niveaux de défauts de septembre 2019 ». Et pour cause : on dénombrait alors 53.500 défaillances en un an… Ce retour à une certaine normalité est la conséquence de la fin du soutien de l'État.