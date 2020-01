Les défaillances d'entreprises reculent en 2019

Selon le cabinet Altares, 52 002 procédures de défaillances d'entreprises ont été enregistrées en 2019. Un chiffre en recul de 4,8% par rapport à 2018, et qui signe un plus bas en dix ans. Le dernier trimestre affiche même le meilleur chiffre depuis le quatrième trimestre 2007, avec une baisse de 8,8% d'une année sur l'autre. De quoi se réjouir donc, car malgré les crises sociales à répétition, les entreprises françaises ont globalement bien tenu le choc. C'est notamment le cas dans le commerce de détail avec un recul de 6,7% des défaillances en 2019 (-12,6% au dernier trimestre). Un secteur d'activité pourtant en première ligne dans le conflit des « gilets jaunes », mais qui s'en sort finalement mieux que prévu.



Le secteur de la restauration a aussi tiré son épingle du jeu avec une baisse des défaillances de 5,5% sur l'ensemble de l'année. Le quatrième trimestre a tout de même marqué une forte recrudescence des fermetures (+6,1%). Dans les services informatiques, l'édition de logiciels, le transport routier de marchandises, le nombre de défaillances a également progressé, entre 4,3% et 9,7%.