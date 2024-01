Les défaillances d'entreprises sont reparties à la hausse en 2023

La France observe une reprise des défaillances d'entreprises à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie de Covid-19. En 2023, 55.492 entreprises ont été concernées par des procédures de redressements et de liquidations judiciaires, soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre, bien qu'inférieur à la moyenne de 59.300 cas annuels enregistrés entre 2010 et 2019, marque un retour brutal à des réalités économiques pré-pandémiques.



Les causes de cette hausse s'expliquent en partie par la fin des mesures de soutien gouvernementales, telles que les aides de l'Urssaf et les prêts garantis par l'État, qui avaient temporairement freiné les défaillances pendant la crise. Parallèlement, l'augmentation du nombre de créations d'entreprises en France, dépassant le million annuel, s'accompagne d'un taux élevé de jeunes sociétés échouant rapidement.



Un aspect particulièrement préoccupant est la hausse de 60 % des défaillances chez les entreprises de plus grande taille, telles que les PME, ETI et grandes entreprises. Plus de 4.450 cas ont été recensés, touchant des secteurs variés et menaçant des milliers d'emplois. Des entreprises renommées comme Kookaï, Gap France, les Aciéries de Ploërmel Industrie, et la plateforme Frichti ont été particulièrement affectées.