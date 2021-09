Les défaillances d'entreprises toujours en recul au mois d'août

Le rapport mensuel indique que tous les secteurs d'activité sont concernés par ce recul du volume des défaillances, y compris ceux toujours frappés par les conséquences de l'épidémie de Covid. Ainsi, le nombre de défaillances est en forte baisse dans l'hébergement et la restauration (-42,1% sur un an), alors que c'est un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Dans le commerce aussi, on observe une nette baisse des défaillances (-29,9%).



En fait, ce sont quasiment toutes les entreprises de toutes les tailles qui voient leur nombre de défaillances reculer, exception faite de celles des secteurs immobiliers et agricoles. Dans ces deux secteurs, la Banque de France a relevé une augmentation des défaillances, qui restent néanmoins à un niveau moins élevé qu'en 2019.