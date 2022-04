Les dépenses militaires ont dépassé les 2.000 milliards de dollars en 2021

La Chine suit mais de loin, avec 293 milliards de dollars, puis l'Inde (76 milliards), le Royaume-Uni (68 milliards) et la Russie avec près de 66 milliards. Le pays préparait visiblement la guerre en Ukraine dès l'an dernier puisque les dépenses militaires de Moscou ont progressé ces trois dernières années et pesaient 4,1% du PIB en 2021.



Si le Royaume-Uni est en tête des dépenses militaires en Europe, la France et l'Allemagne ne sont pas éloignées avec 56 milliard de dollars chacun. Suite à l'invasion russe en Ukraine, l'Allemagne a d'ailleurs annoncé un relèvement de ses dépenses militaires qui vont passer de 1,3% de son PIB, à 2% : cela représente un effort de 100 milliards d'euros.