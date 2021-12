Les deux roues motorisés en grande forme cette année

Avec 182.585 immatriculations sur les onze premiers mois de l'année, les ventes de deux roues motorisés sont en forte progression : +9,3%, selon les données de AAA Data. En comparaison, les immatriculations automobiles n'ont augmenté que de 2,5% sur la même période, et le mois de novembre marque même une baisse de 3,2%. Pour les deux roues, le mois dernier a été exceptionnel, avec une croissance de 33,3% des immatriculations neuves (10.238 unités) !



Sur le segment des deux roues électriques, la tendance est très porteuse. Le leader du segment, Zero Motocycles, affiche en effet une croissance explosive de plus de 166% ! Le dauphin SuperSocco a enregistré une hausse des immatriculations de 130%. Et le secteur des scooters électriques se porte encore mieux avec des chiffres tout simplement hallucinants : +1.400% pour Pink Mobility, +769% pour Silence, +357% pour Niu ! C'est un secteur en plein développement, ce qui explique ces chiffres impressionnants.